Corendon Alanyaspor'un Yeni Sezon Kamp Programı Belli Oldu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı. Hazırlıklara 1 Temmuz'da başlayacak ve çeşitli kamp merkezlerinde çalışmalara devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Corendon Alanyaspor hazırlıklarına 1 Temmuz Salı günü Cengiz Aydoğan tesislerinde başlayacak.
Alanya'daki bir haftalık çalışmanın ardından turuncu-yeşilli takım, hazırlıklarına 7-18 Temmuz tarihlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam edecek.
Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından 21 Temmuz'da Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüreceği hazırlıklarını 31 Temmuz'da tamamlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor