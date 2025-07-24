Corendon Alanyaspor Ümit Akdağ ile Yeni Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor Ümit Akdağ ile Yeni Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Akdağ, 12 maçta sahaya çıkmıştı.

Corendon Alanyaspor, defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, 21 yaşındaki futbolcu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fransız ekiplerinden Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Akdağ, 12 müsabakada oynadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.