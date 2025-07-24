Corendon Alanyaspor Ümit Akdağ ile Yeni Sözleşme İmzaladı
Corendon Alanyaspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Akdağ, 12 maçta sahaya çıkmıştı.
Corendon Alanyaspor, defans oyuncusu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, 21 yaşındaki futbolcu Ümit Akdağ ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Fransız ekiplerinden Toulouse takımında kiralık olarak forma giyen Akdağ, 12 müsabakada oynadı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor