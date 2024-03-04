Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada gelişen atakta Umut Güneş'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top dışarı gitti.

58. dakikada Meunier uzaktan sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu kontrol etti.

73. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Novais'in ortasından Ahmet Hassan kafayı vurdu top Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol VAR kontrolünün ardından geçerli sayıldı. 3-0

90+6. dakikada Alanyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Pepe, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 3-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Ogün Kamacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti (Lima dk. 83), Balkovec, Richard (Novais dk. 69), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Carlos Eduardo dk. 69), Efecan Karaca (Janvier dk. 83) Augusto (Yusuf Özdemir dk. 42), Ahmed Hassan

Yedekler: Yavuz Aygün, Sisto, Fatih Aksoy, Mert Torlak, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Pepe dk. 61), Visca, Bardhi, Trezeguet (Trezeguet dk. 74), Enis Destan (Umut Bozok dk. 74)

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Kerem Şen, Benkovic, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Oğuz Aydın (dk. 8 ve 38), Efecan Karaca (dk. 73) (Alanyaspor), Nicola Pepe (dk. 90+6) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Richard, Ertuğrul, Leroy Fer (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Elazığ belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Elazığ adayı Recep Ceylan kimdir? DEVA Partisi Edirne belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Edirne adayı Hülya Göçer kimdir? DEVA Partisi Diyarbakır belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Diyarbakır adayı Cenap Ekinci kimdir? Marmara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Marmara'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Bursa'da deprem mi oldu? Az önce Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Bursa'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce Tekirdağ'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Tekirdağ'da deprem mi oldu? Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mart Pazartesi Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Antalyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor Gaziantep FK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Taner Tolga Tarlacı kaç ceza aldı, ne zaman hapisten çıkıyor? Alanyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Alanyaspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Taner Tolga Tarlacı suçu ne, neden hapiste? Taner Tolga Tarlacı hapiste mi, Taner Tolga Tarlacı nerede?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title