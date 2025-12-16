Haberler

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, antrenmanlarının ardından bugün Trabzon'a gitmek üzere yola çıkacak.

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor ZTK grup aşaması ilk hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Alanyaspor takımı bugün öğleden sonra Trabzon'a gidecek. - ANTALYA

title