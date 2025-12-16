Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor ZTK grup aşaması ilk hafta maçında yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Alanyaspor takımı bugün öğleden sonra Trabzon'a gidecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor