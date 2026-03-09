Alanyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, oyunu kontrol eden taraf olmalarına rağmen mücadeleden iki puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakibe pozisyon vermediklerini anlatan Pereira, "Sadece bir kez kalemize şut çektirdik. Maça çok iyi başladık ve iki kez net pozisyona girdik. Bugün sahada eksik olan şey goldü. Çünkü 95 dakika boyunca oyunu kontrol ettik." dedi.

Bugün yakaladıkları pozisyonları iyi sonuçlandıramayarak cezalandırıldıklarını anlatan Pereira, "Tabii ki kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle üçüncü bölgeye kaç kez topu taşıdığımızı sayamadım. Oralarda daha agresif, daha keskin olmamız gerekiyor. Çünkü çok kez rakip kaleye indik. Maç 2-0, 3-0 hatta 4-0 bile olabilirdi. Bugün net bir şekilde iki puan kaybettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

Pereira, bugün kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını dile getirerek, oyuncularının iyi baskı yaptığını, şutlar çektiğini ve rakibe pozisyon vermediğini kaydetti. Tüm çabalara rağmen gol bulamadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün baskı, geçişler ve denge anlamında çok iyiydik. Sadece gol eksikti. Bundan dolayı da bugün galibiyet alamayarak, cezalandırıldık. Utanç verici bir durum tabii ki. Kendimi tekrar ediyorum ama iyiyiz, iyi futbol oynuyoruz. Sonunda 3 puan yok, galibiyet yok. Puanlara ihtiyacımız var. Daha agresif olmamız ve topu bir şekilde kaleye sokmamız lazım. Bu bizim eksiğimiz. Bunu söylerken santraforları suçlamıyorum. Takımı suçluyorum, kendimi suçluyorum. Çünkü bir maçta bu kadar iyi oynayıp gol atamamak kabul edilemez. Kötü oynasak, pozisyona giremesek burada rakibi tebrik eder ve devam ederim. Ama bugün durum böyle değildi."

Pereira, şansa değil, sıkı çalışmaya inandığını ifade ederek, Galatasaray ile kupa maçında girdikleri ilk pozisyonu da gole çeviremediklerini ardından dönüşte aleyhlerine penaltı olduğunu hatırlattı.

Bugün yine çok net pozisyonlara girdiklerini vurgulayan Pereira, "Çok iyi futbol oynuyoruz, pozisyona giriyoruz ama günün sonunda en önemli şey 3 puan ve biz şu anda 3 puan alamıyoruz. Bu yüzden de üzgünüm." diyerek sözlerini tamamladı.