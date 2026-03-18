Joao Pereira: "Ligi iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor"

Corendon Alanyaspor, Süper Lig 27. haftasında Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Joao Pereira, galibiyet sonrasında oyuncularının sıkı çalıştığını vurguladı ve ligdeki hedeflerin önemine dikkat çekti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira Kocaelispor galibiyetinin ardından, "Şu an ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. 5-0 kazandık. Bizim mücadeleye, çalışmaya odaklı olmaya devam etmemiz. gerekiyor. İyi bir şekilde ligi bitirmemiz gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Sonunda bugün 3 puanı alabildik. Uzun süredir hak ettiğimiz bir galibiyetti. Bugün farkı oluşturan şey aslında topun kaleye girmesiydi. Önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşıyorduk. Oyuncularım için ayrıca mutluyum. Çünkü hafta boyunca çok sıkı çalıştılar ve bizim için iyi bir galibiyet iyi goller ve akşamı üç puan alarak tamamladık. Oyuncuların bugün oyunu çok iyi anladı galibiyet için ne yapmamız gerektiğini çok iyi anladılar. Devreye avantajlı bir şekilde girdik ama içeride konuştuk. 0-0 gibi oynayacağız dedik. Önümüzde 45 dakika daha var diye konuştuk ikinci yarının ilk 15 dakikası oyunu tutmak çok önemliydi. Skoru koruduk bunu başardık ve sonrasında 5-0'lık bir galibiyete ulaştık" dedi.

"Önümüzde 7 maç var"

Ligde geri kalan maçlar için daha iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Pereira, "Galibiyet alamıyorken çok kötü bir takım değildik. Bugün galibiyet aldık ama en iyi takım değiliz böyle düşünmemek gerekiyor. Önümüzde 7 maç var. Alabileceğimiz 21 puan var maksimumuzu verip daha fazla puan kazanmamız gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Oyuncular için çok önemli bir galibiyetti. Çünkü çok iyi şeyler yapıyorlar daha öncesinde de çok iyi şeyler yaptılar. Ama golü atamıyorduk. Bugün yine aynı şekilde iyi işler yaptılar ve beş gol bulduk. Şu an ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. 5-0 kazandık. Bizim mücadeleye çalışmaya odaklı olmaya devam etmemiz gerekiyor iyi bir şekilde ligi bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular

İran'ın yanıtı ağır oldu! Vurulan yer İsrail'in can damarlarından
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu

Türkiye devreye girdi, savaş bayramda durdu
500

Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran kadın futbol takımı Türkiye üzerinden ülkelerine döndü

Dünyanın gözü onlardaydı! Dönenleri kahraman gibi karşıladılar
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok

Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!