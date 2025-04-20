Corendon Alanyaspor, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki çalışmada futbolcular, ısınma, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Taraftarlar ise antrenmanı destekleyerek izledi. Ancak Buluthan Bulut, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Antrenmanı izleyen Alanyaspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
Alanyaspor'da diz ön çapraz bağlarında sakatlığı bulunan Buluthan Bulut yarınki mücadelede forma giyemeyecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor