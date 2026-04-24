Corendon Alanyaspor maçının ardından

BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası'nın öneminden bahseden Sergen Yalçın, "Kupa bizim için en önemli hedef. Tek düşüncemiz kupayı kazmak. Bugün de oyunun bazı bölümleri zor olsa da oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi. Pozisyonlarımız var. Rahat bir galibiyet gibi duruyor. Bu gece için memnunuz. Bundan sonrasına bakacağız. İnşallah kupada yolumuza devam edip taraftarımıza ve camiamıza kötü giden sezonda mutlu bir gün yaşatabiliriz" dedi.

'ELENMELERİNİ BEKLEMİYORDUK'

Sergen Yalçın, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupadan elenmesini beklemediklerini söyledi. Yalçın, "Elenmelerini beklemiyorduk. Futbol çok zor bir oyun. Sahada işi doğru yapıp, savaşıp, agresif oynayıp kazanmak gerekiyor. Sürprize çok açık bir oyun" dedi.

'TÜRKİYE KUPASI BİR NEBZE OLSUN CAMİAMIZI RAHATLATIP, ZAMAN KAZANDIRIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Sergen Yalçın, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu kupayı daha önce de kazandık. İlk defa kazanmayacağız. Beşiktaş camiası yıllardır bu kupaları kazanıyor. Bu kupaları kazanmak kimse için stres oluşturmaz. Ama göreve başladığımızdan beri sıkıntılı bir sezon geçiriyoruz. Her açıdan sorunlarla uğraşmak zorunda kaldım. Benim işim sadece saha içi olmalı ama 5 senedir yaşanan sıkıntıları çözmek kolay olmuyor. Birçok sorunla uğraşıyoruz. Yavaş yavaş çözüm aşamasına geliyoruz. 2-3 transfer dönemi lazım demiştim. Başarısız olduğun zaman bunları düzeltecek vaktin de olmuyor. Burada kazanılan bir Türkiye Kupası bir nebze olsun camiamızı rahatlatıp, zaman kazandırır diye düşünüyorum. Zor bir yaz dönemi bekliyor bizi. Yeni bir kadro kurulumu, bir değişim yaşanacak. Önümüzdeki sene hedefe oynamak istiyoruz. Çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha olayın içinde kalıp takıma destek vermeli taraftarlarımız. Hep iyi gün olacak hali yok, bazen de kötü gün olacak. Kötü günde taraftarları arkamızda hissetmek istiyoruz".

JOAO PEREİRA: BUGÜN HAYALİMİZ SONA ERDİ

3-0'lık mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Joao Pereira, "Bugün hayalimiz sona erdi. Kasımpaşa maçına göre daha iyi performans gösterdik. Bugün ikinci gole kadar mücadele ettik. Kasımpaşa maçında baskılardan çıkamamıştık. Bu maçta bazı bölümlerde bunu başarabildik. Üçüncü bölgede daha agresif olmamız gerekiyordu. Devrede bazı şeyleri değiştirdik. İkinci yarıda 25 dakika oyunun hakimi bizdik. Beşiktaş'a zorluk çıkardığımızı düşünüyorum. 25 dakika top bizde kaldığı içi taraftar ıslıklamaya başlamıştı. İkinci golle birlikte ümitlerimizi yitirdik. Golle ilgili olarak futbolda böyle şeylerin olduğunu söyleyebilirim ama 3-0 hak ettiğimiz bir sonuç değildi" dedi.

'KAYBETMEKTEN NEFRET EDEN BİRİYİM'

Kaybetmeyi sevmeyen bir karakter olduğuna dikkat çeken Pereira, "Çeyrek final maçında bir hatayla kaybederseniz eleniyorsunuz. Risk alma konusunda net olamıyorsunuz. Bizim mantalitemiz her takımla kafa kafaya mücadele etmek. Bu iyi performansı başka takımlara gösteremiyoruz. Bu da benim hatam. Çözüm bulamadım ama her gün çözüm bulmayı deniyorum. Kaybetmekten nefret eden biriyim. Çocuklarımla oynarken bile kazanmalarına izin vermiyorum ama kaybedeceksek böyle kaybetmeyi tercih ederim. Oynamak istiyoruz, pozisyon üretiyoruz. Kasımpaşa maçında hiçbir şey gösterememiştik. Bu maçta mantalitemiz değişti, oynamaya çalıştık. 11 oyuncuyla beklemedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı