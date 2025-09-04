Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki oyuncular, ısınmanın ardından pas ve baskı çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra dar alanda pas ve baskı çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı üçlü turnuva maçlarıyla tamamladı. - ANTALYA
