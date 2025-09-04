Haberler

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki oyuncular, ısınmanın ardından pas ve baskı çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra dar alanda pas ve baskı çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı üçlü turnuva maçlarıyla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig devinden Sörloth bombası

Süper Lig devinden Sörloth bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti

Yaşından da utanmıyor! Oturduğu yerden genç kıza ahkam kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.