Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde Kocaelispor'u 5-0 gibi ezici bir skorla yendi. Hadergjonaj, Hwang, Lima, İbrahim Kaya ve Janvier'in golleriyle galibiyeti elde etti.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 84 Fatih Aksoy), Janvier, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Hagi (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 84 Efecan Karaca), Mounie (Dk. 77 Güven Yalçın)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita (Dk. 79 Can Keleş), Linetty (Dk. 46 Sissoho), Agyei (Dk. 87 Samet Yalçın), Nonge, Churlinov (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 70 Arda Özyar)

Goller: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang, Dk. 63 Lima, Dk. 81 İbrahim Kaya, Dk. 88 Janvier (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Linetty, Dk. 25 Keita, Dk. 59 Nonge (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti.

47. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hagi'nin vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

63. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkarttı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

81. dakikada Alanyaspor farkı dörde yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Hwang'ın pasıyla İbrahim Kaya, kaleyi çaprazdan gören noktada topla buluştu. İbrahim Kaya'nın ceza sahası içerisine girmeden şutunda top filelerle buluştu: 4-0

88. dakikada Alanyaspor farkı 5'e çıkarttı. Merkezden gelişen hızlı atakta topu ileriye taşıyan İbrahim Kaya'nın pasıyla Janvier, ceza sahası önünde topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0

Karşılaşma Alanyaspor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
