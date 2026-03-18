Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kocaelispor'u 5-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bugün yakaladıkları pozisyonları gol ile sonuçlandırdıklarını belirterek, önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir hak ettikleri üç puanı bugün elde ettiklerini dile getirerek, "Bugün farkı yaratan şey aslında topun kaleye girmesiydi. Önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşıyorduk." dedi.

Pereira, oyuncuları için bugün ayrıca mutlu olduğunu ifade ederek, oyuncularının hafta boyunca çok sıkı çalıştığını vurguladı.

Pereira, oyuncularının bugün oyunu çok iyi anladığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Galibiyet için ne yapmamız gerektiğini çok iyi anladılar ve devreye avantajlı bir şekilde girdik. Ama içeride konuştuk, 'Maç 0-0 gibi oynayacağız.' dedik. 'Sadece 45 dakika oynadık. Önümüzde bir 45 dakika daha var' diye konuştuk. İkinci yarının ilk 15 dakikası oyunu tutmak çok önemliydi. Skoru koruduk ve bunu başardık ve sonrasında da 5-0'lık bir galibiyet aldık."

Pereira, mağlup olduklarında çok kötü bir takım olmadıkları gibi bugün aldıkları galibiyetle de en iyi takım olmadıklarının altını çizdi.

Önlerinde 7 lig maçı daha olduğunun altını çizen Pereira, "Alabileceğimiz 21 puan var. Maksimumumuzu verip daha fazla puan kazanmamız gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var." dedi.

Pereira, oyuncuları için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirerek, "Çünkü çok iyi şeyler yapıyorlar. Daha öncesinde de çok iyi şeyler yaptılar ama gol atamıyorduk. Bugün yine aynı şekilde çok iyi şeyler yaptılar ve 5 gol bulduk. Ama şu anda ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Evet 5-0 kazandık ama bu sadece bir maç. Şu anda bizim için hiçbir şey değişmiş değil. Bizim mücadeleye, çalışmaya odaklı olmamız gerekiyor. İyi bir şekilde ligi bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.