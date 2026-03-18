Haberler

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, Kocaelispor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularının performansına övgüde bulunarak, galibiyetin önemini vurguladı. Pereira, takımın önceki maçlarda gol atma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtirken, önlerinde 7 lig maçı daha olduğunu hatırlattı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Kocaelispor'u 5-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, bugün yakaladıkları pozisyonları gol ile sonuçlandırdıklarını belirterek, önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun süredir hak ettikleri üç puanı bugün elde ettiklerini dile getirerek, "Bugün farkı yaratan şey aslında topun kaleye girmesiydi. Önceki maçlarda bu konuda çok sıkıntı yaşıyorduk." dedi.

Pereira, oyuncuları için bugün ayrıca mutlu olduğunu ifade ederek, oyuncularının hafta boyunca çok sıkı çalıştığını vurguladı.

Pereira, oyuncularının bugün oyunu çok iyi anladığını söyleyerek, şunları söyledi:

"Galibiyet için ne yapmamız gerektiğini çok iyi anladılar ve devreye avantajlı bir şekilde girdik. Ama içeride konuştuk, 'Maç 0-0 gibi oynayacağız.' dedik. 'Sadece 45 dakika oynadık. Önümüzde bir 45 dakika daha var' diye konuştuk. İkinci yarının ilk 15 dakikası oyunu tutmak çok önemliydi. Skoru koruduk ve bunu başardık ve sonrasında da 5-0'lık bir galibiyet aldık."

Pereira, mağlup olduklarında çok kötü bir takım olmadıkları gibi bugün aldıkları galibiyetle de en iyi takım olmadıklarının altını çizdi.

Önlerinde 7 lig maçı daha olduğunun altını çizen Pereira, "Alabileceğimiz 21 puan var. Maksimumumuzu verip daha fazla puan kazanmamız gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var." dedi.

Pereira, oyuncuları için çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirerek, "Çünkü çok iyi şeyler yapıyorlar. Daha öncesinde de çok iyi şeyler yaptılar ama gol atamıyorduk. Bugün yine aynı şekilde çok iyi şeyler yaptılar ve 5 gol bulduk. Ama şu anda ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Evet 5-0 kazandık ama bu sadece bir maç. Şu anda bizim için hiçbir şey değişmiş değil. Bizim mücadeleye, çalışmaya odaklı olmamız gerekiyor. İyi bir şekilde ligi bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Basamağa çıkmak bile yetmedi! Bir muhabirin en zor anları

Canlı yayına damga vuran olay
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Herkesin hayalini kurduğu maça gidip canı sıkılınca yaptığıyla pes dedirtti

Herkesin hayalini kurduğu maça gidip yaptığıyla pes dedirtti