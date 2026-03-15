Alanyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, ilk 11'de forma giyenler yenilenme çalışması yaparken, oynamayanlar ise oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 18 Mart Çarşamba günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Göztepe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamlandı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk