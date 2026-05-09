Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 3 Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Alanyaspor'un gollerini Meschack, Hadergjonaj ve İbrahim Kaya kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası üzerinde topu İbrahim Kaya'ya aktardı. Kaya'nın sert vuruşunda top fileler ile buluştu. 3-1

68. dakikada sol kanatta topla buluşan Benes'in şutu üstten auta çıktı.

70. dakikada serbest vuruşta kazanan Kayserispor'da topun başına Cardosa geçti. Cardosa'nın ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Tuci'nin kafa vuruşu kaleci Victor'da kaldı.

74. dakikada orta sahada topla buluşan Hadergjonaj ceza sahası içine kadar topu sürdü. Ceza sahası içinde çektiği sert şutu kaleci Bilal Bayazıt son anda golü engelledi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Kerem Ersoy

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Viena, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (İzzet Çelik dk. 78), Enes Keskin (Baran Moğultay dk.88), Hwang (Güven Yalçın dk.78), İbrahim Kaya (Hagi dk.71), Meschack (Efecan Karaca dk. 87)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, Buluthan Bulut

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Bennasser, Carole, Dorukan Toköz(Görkem Sağlam dk. 64), Benes, Ramazan Civelek (Mendes dk.55), Furkan Soyalp (Chalov dk.55), Cardoso, Tuci (Makorov dk. 80)

Yedekler: Onurcan Piri, Denswil, Mather, Burak Kapacak, Mane, Brenet

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Meschack (dk. 8), Hadergjonaj (dk. 40), İbrahim Kaya (dk. 61) (Alanyaspor), Benes (dk. 13) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Janvier, Makouta (Alanyaspor), Ramazan Civelek, Semih Güler (Kayserispor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
