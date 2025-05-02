Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Gain Park Stadı'nda yarın 16.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.