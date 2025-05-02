Corendon Alanyaspor, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.
Gain Park Stadı'nda yarın 16.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor-Bellona Kayserispor karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor