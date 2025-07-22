Corendon Alanyaspor, Kayseri'de Kamp Yapacak

Corendon Alanyaspor, Kayseri'de Kamp Yapacak
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Corendon Alanyaspor, 2025-2026 Süper Lig sezonu hazırlıklarına Erzurum'un ardından Kayseri'de devam ediyor. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman gerçekleştiriyor.

Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Erzurum'un ardından Kayseri'de devam edecek.

2025- 2026 Süper Lig sezonu için hazırlıklara başlayan Alanyaspor, kamp için Erzurum'un ardından Kayseri'ye gitti. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde bu sabah yapılan antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, antrenmanı topa sahip olma çalışmasıyla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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