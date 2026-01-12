Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Turuncu-yeşilli ekipte idman, maçın taktik organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sona erdi. - ANTALYA