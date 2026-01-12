Haberler

Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma, pas, koordinasyon ve taktik organizasyon çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Turuncu-yeşilli ekipte idman, maçın taktik organizasyonları üzerinde yapılan çalışmalarla sona erdi. - ANTALYA

