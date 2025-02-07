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Corendon Alanyaspor, Kadrosunu İki Yeni Transferle Güçlendirdi

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Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde Yunanistan'ın Panathinaikos takımından Tonny Vilhena ve Pendikspor'dan Umut Mert Toy ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Corendon Alanyaspor ara transfer dönemine sayılı günler kala kadrosunu 2 futbolcu alarak güçlendirdi.

Corendon Alanyaspor, 2024- 2025 sezonunun ara transfer döneminde takıma yeni oyuncular alarak kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. Yunanistan takımlarından Panathinaikos forması giyen orta saha oyuncusu Tonny Vilhena ile kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Alanyaspor, son olarak Pendikspor'da forma giyen defans oyuncusu Umut Mert Toy ile de 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşında orta saha oyuncusu Vilhena, kariyerinde Feyenoord, Krasnodar, Espanyol, Salernitana ve Panathinaikos formaları giydi. Geçen sezon 41 maçta görev alan orta saha oyuncusu Vilhena, 25 kez ilk 11'de sahaya çıkarken takıma 1 gol katkısı verdi. Alanyaspor'un 20 yaşındaki yeni defans oyuncusu Umut Mert Toy ise bu sezon Pendikspor'da 1 maça çıktı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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