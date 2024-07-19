Corendon Alanyaspor İlk Etap Kamp Çalışmalarını Tamamladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam edecek olan takım, ikinci etap kamp çalışmalarına Topuk Yaylası'nda devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Yeni sezon çalışmalarına 30 Haziran'da Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan turuncu-yeşilliler, 8 Temmuz'da Erzurum'da başladıkları kamp çalışmaları kapsamında 3 hazırlık maçı yaptı. İlk etap kamp çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, Alanya'ya hareket etti.
Futbolcular, 2 günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam edecek. Akdeniz temsilcisi, 9 gün sürecek kampta 3 hazırlık maçı daha oynayacak.