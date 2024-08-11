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Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor Arasında 1-1'lik Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile Eyüpspor arasında oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Saiz ve Cordova'nın attığı gollerle maç berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada gelişen Eyüpspor atağında sol kanattan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

76. dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topta arka direkte buluşan Cordova'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

82. dakikada gelişen atağında Alanyaspor'un sağ kanattan Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta'nın şutunda top az farkla auta çıktı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Makouta dk.66), Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir (Serdar Dursun dk. 66), Cordova (Furkan Bayır dk.87)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, İsmail Zehir, Ümit Karani Ünal, Lusamba

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin(Umut Meraş dk.62), Midtsjö (Taşkın İlter dk. 62), Halil Akbunar, Recep Niyaz (Saiz dk. 36), Emre Akbaba (Tayfur Bingöl dk.80), Ahmed Kutucu (Chatzigiovanis dk. 80), Thiam

Yedekler: Sinan Gümüş, Svit Seslar, Tugay Kacar, Birkan Tetik, Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Goller: Saiz (dk. 64) (Eyüpspor), Cordova (dk.76) (Alanyaspor)

Kırmızı kart: Arda Turan (Teknik Direktör) (dk. 77) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Lima (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Eyüpspor Cordova Spor Güncel Haberler

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