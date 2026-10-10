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Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK'nın Süper Lig maçında ilk yarı 0-0 bitti

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan maçta ilk yarı 0-0 sona erdi. Alanyaspor Ruan ve İbrahim Kaya ile gole yaklaşırken Erzurumspor FK'nın Baiye ile bulduğu şutta kaleci Victor topu kontrol etti.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya, Hwang, Cedric

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodriguez, Owusu, Baiye, Cardoso, Eren Tozlu

Sarı kartlar: Dk. 29 Eren Tozlu, Dk. 44 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında, savunmanın arkasına atılan topla buluşan Baiye'nin şutunda, kaleci Victor iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ruan'ın çaprazdan şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Hadergjonaj, ceza sahası içine ortasını yaptı. İbrahim Kaya'nın kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA
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