Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Takım, idman programında ısınma, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor