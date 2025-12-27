Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma, pas ve dar alan çalışmaları yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.