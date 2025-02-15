Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanda teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde çalıştı.
Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma ve taktik çalışmayla sona erdi.
Mersin Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, saat 13.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor