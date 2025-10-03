Haberler

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman öncesinde futbolcu Fidan Aliti'nin doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktik uygulamayla sona erdi.

Öte yandan antrenman öncesi futbolcu Fidan Aliti için doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor

Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafı ilk kez yorumluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza

Hakemliği bitti mi? PFDK'dan Arda Kardeşler kararı
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.