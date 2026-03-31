Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Gaziantep ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Ayrıca, Efecan Karaca'nın burun kemiğinde kırık tespit edilerek ameliyat olduğu açıklandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Joao Pereira yönetimde ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, geniş alanda taktiksel oyun çalışmalarının ardından dar alanda 4'lü turnuvayla tamamlandı. Akdeniz ekibi, Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Öte yandan dünkü antrenmanda aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık tespit edilen Efecan Karaca, Anatolia Hospital Alanya'da ameliyat edildi.

Efecan Karaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve en kısa sürede formasına kavuşacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
