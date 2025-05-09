Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi Sporar'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Karşılaşmada Bruno Viana red kart görürken, iki takım da birkaç sarı kartla mücadeleyi tamamladı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Gaziantep Fk : Dioudis, Sorescu (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Semih Güler, Bruno Viana, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Okereke), Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 73 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 87 Enes Keskin), Hwang (Dk. 75 Vilhena), Sporar
Gol: Dk. 52 Sporar (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Bruno Viana ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk. 75 Maxim, Dk. 90+7 Ndiaye ( Gaziantep Fk ), Dk. 75 Hwang, Dk. 90+3 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.
52. dakikada kaleci Dioudis, topu ceza sahası dışında bulunan Bruno Viana'ya göndermek isterken pas kısa düştü. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Sporar'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
60. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
62. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Hwang'ın sert vuruşunda top, kaleci Dioudis'in de eline çarparak direkten döndü. Önünde kalan topa sert vuran Richard'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
71. dakikada Maxim'in orta sahadan pasında sol çaprazda topla buluşan Okereke'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.