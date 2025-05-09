AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi Sporar'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Karşılaşmada Bruno Viana red kart görürken, iki takım da birkaç sarı kartla mücadeleyi tamamladı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık

Gaziantep Fk : Dioudis, Sorescu (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Semih Güler, Bruno Viana, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Okereke), Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 73 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 87 Enes Keskin), Hwang (Dk. 75 Vilhena), Sporar

Gol: Dk. 52 Sporar (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 80 Bruno Viana ( Gaziantep Fk )

Sarı kartlar: Dk. 75 Maxim, Dk. 90+7 Ndiaye ( Gaziantep Fk ), Dk. 75 Hwang, Dk. 90+3 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

52. dakikada kaleci Dioudis, topu ceza sahası dışında bulunan Bruno Viana'ya göndermek isterken pas kısa düştü. Önünde kalan topa düzgün bir vuruş yapan Sporar'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

60. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

62. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Hwang'ın sert vuruşunda top, kaleci Dioudis'in de eline çarparak direkten döndü. Önünde kalan topa sert vuran Richard'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada Maxim'in orta sahadan pasında sol çaprazda topla buluşan Okereke'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaylı maçta Kanarya'dan kritik galibiyet! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4 golle devirdi

Olaylı maçta Kanarya'dan 4 gollü kritik galibiyet
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.