Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışması ve pas çalışması ile geniş alanda oyunla sona erdi.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman geniş alanda oyunla sona erdi.
Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı