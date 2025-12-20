Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira önderliğinde gerçekleştirilen idman, koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın evinde oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği Corendon Alanyaspor- Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması, yarın Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak.
Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Gaius Makouta ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Steve Mounie, Maestro ve Meschack Elia, mücadelede forma giyemeyecek.