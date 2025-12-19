Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Trabzonspor maçında 11'de forma giyen futbolcular antrenmanı yenileme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda top kapma çalışmasının ardından şut çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - ANTALYA