Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor