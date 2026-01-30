Haberler

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma, pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. - ANTALYA

