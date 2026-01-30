Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi. - ANTALYA