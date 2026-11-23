Corendon Alanyaspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan futbolcular yenileme, diğer futbolcular top kapma ve şut çalışması yaptı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik heyet yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de görev alan futbolcular, antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise top kapma çalışmasının ardından dar alanda bire bir mücadele ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı