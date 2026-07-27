Alanyaspor'un Erzurum kampı başladı
Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başladı.
Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı.
Turuncu-yeşilli ekip, sabah saatlerinde Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla kampın ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından futbolcular top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.
Corendon Alanyaspor, Erzurum kampındaki hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek.