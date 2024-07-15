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Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferi

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Corendon Alanyaspor, futbolcu Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu. Kulüp, Aydın'a katkıları için teşekkür ederken, başarılar diledi.

Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Oğuz Aydın Aydın Futbol Spor Güncel Haberler

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