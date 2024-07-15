Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın transferi

Corendon Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.

Corendon Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA