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Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Uğur Uçar 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı

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Corendon Alanyaspor, teknik direktör Uğur Uçar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Uçar'ın hedefleri olan yeni nesil teknik adamlardan biri olduğunu belirterek kendisine güvendiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, teknik direktör Uğur Uçar ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yollarını ayırdıkları teknik direktör Joao Pereira ile yaklaşık iki yıl çalıştıklarını söyledi.

Pereira'nın kulübe önemli katkılar sağladığını anlatan Çavuşoğlu, "Biz de kendisine ilk kez teknik direktörlük fırsatı vererek katkıda bulunduk. Bu süreçte zaman zaman değişiklikler yaşanabiliyor. Biz, kolay kolay teknik direktör değiştiren bir kulüp değiliz. Ancak gelinen noktada bir ayrılık kaçınılmaz hale geldi. Kendisiyle helalleştik." dedi.

Çavuşoğlu, sonrasında teknik direktör olarak Uğur Uçar'da karar kıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisi hedefleri olan, yeni nesil teknik adamlardan biri. Çalışkanlığını biliyoruz. Daha önce görev yaptığı kulüplerden de kendisi hakkında olumlu referanslar aldık. Uğur hocamızın, belirlediği hedeflerin üzerine koyarak kulübümüzü de daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Hem hocamız hem de Alanyaspor için hayırlı olacağına inanıyorum."

Teknik direktör Uğur Uçar ise burada olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Bu göreve kendisini layık gördükleri için başkana ve yönetim kuruluna teşekkür eden Uçar, "Alanyaspor, Türk futboluna ve dünya futboluna çok değerli teknik direktörler ve oyuncular kazandıran bir camia. Biz de bunun karşılığını vermek için buradayız. Hem oyuncu yetiştiren hem de yarışan bir takım olacağız. Oynadığı futbolla adından söz ettiren bir Alanyaspor ortaya koyacağız. Bunun sözünü veriyorum. İnşallah hem gelişerek hem de çalışarak Alanyaspor'u daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Uğur Uçar, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA
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