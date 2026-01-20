Haberler

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenman yapmaya başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki hazırlıklar sürüyor.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Karşılaşmada oynamayanlar ise pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamlandı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
