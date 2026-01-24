Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan takım, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı. - ANTALYA
