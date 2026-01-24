Haberler

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çeşitli çalışmalardan oluştu.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik çalışması yapan takım, antrenmanı duran top çalışmasıyla tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
