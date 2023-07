Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Brezilyalı 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen ve Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da katıldığı imza törenlerinde Brezilyalı sol kanat oyuncusu 26 yaşındaki Carlos Eduardo 3 yıllık, Brezilyalı ön libero ve orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Richard Candido 2 yıllık, Brezilyalı defans oyuncusu 27 yaşındaki Eduardo Bauermann da 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Richard Candido ise yeni sezonda başarılı olacaklarına inandığını vurgulayarak, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendime öz güvenim var. Böyle bir grupla çalışmak çok mutluluk verici. Takıma her anlamda katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum. Böyle bir grupla başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bu forma ile elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğimi bilmelerini istiyorum."