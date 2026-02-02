Alanyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda ısınma çalışmaları ve oyun taktikleri üzerinde duruldu.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta mücadelesinde çarşamba günü deplasmanda Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından pas ve top kapma çalışmaları yapan turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alanda oynanan oyunla tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor