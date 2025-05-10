Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.

Gaziantep Fk maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.