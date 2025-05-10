Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan idmanda, Gaziantep FK karşısında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.
Gaziantep Fk maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı idman, diğer futbolcuların ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor