Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarının sonunda Alanyaspor, penaltı ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kartal Yılmaz'ın defanstaki hatalı pasında topun sahibi olan Ogundu'nun şutu az farkla üstten autta çıktı.

13. dakikada Svensson'un pasında ceza alanı sağ çaprazda bulunan Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun'un şutunda vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.

45+3. dakikada ceza içerisinde atılan topa hareketlenen Ogundu, Djalo'nın sert müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

45+5. dakikada topun başına gelen İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Samet Çiçek

Corendo Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Enes Keskin dk. 29), Makouta, Mastro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: İbrahim Kaya (dk. 45+5 pen.) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Djalo (Beşiktaş) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün Süper Lig'de maça çıkan Oğulcan Çağlayan bugün 1. Lig'e transfer oldu

Dün Süper Lig'de maça çıkmıştı! Bugün 1. Lig'e transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.