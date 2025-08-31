Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarının sonunda Alanyaspor, penaltı ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Kartal Yılmaz'ın defanstaki hatalı pasında topun sahibi olan Ogundu'nun şutu az farkla üstten autta çıktı.
13. dakikada Svensson'un pasında ceza alanı sağ çaprazda bulunan Orkun Kökçü topla buluştu. Orkun'un şutunda vuruşunda kaleci Ertuğrul başarılı oldu.
45+3. dakikada ceza içerisinde atılan topa hareketlenen Ogundu, Djalo'nın sert müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
45+5. dakikada topun başına gelen İbrahim Kaya, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Samet Çiçek
Corendo Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Enes Keskin dk. 29), Makouta, Mastro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu
Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gol: İbrahim Kaya (dk. 45+5 pen.) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Jonas Svensson, Djalo (Beşiktaş) - ANTALYA