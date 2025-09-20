Haberler

Corendon Alanyaspor, Başakşehir Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

