Corendon Alanyaspor, Başakşehir Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.