Corendon Alanyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, bugün son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra antrenman taktik çalışması ile sona erdi. - ANTALYA