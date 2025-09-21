Haberler

Corendon Alanyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı için son hazırlıklarını Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan Alanyaspor, bugün son hazırlıklarını gerçekleştirdi. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra antrenman taktik çalışması ile sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
