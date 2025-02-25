Corendon Alanyaspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetimimdeki gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. - ANTALYA