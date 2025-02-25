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Corendon Alanyaspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve taktik çalışması ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasında Corendon Alanyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetimimdeki gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı.

Corendon Alanyaspor, yarın saat 20.30'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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