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Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi; Kaya hat-trick yaptı

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Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi; Kaya hat-trick yaptı
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Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Oba Stadı'nda oynanan mücadelede İbrahim Kaya hat-trick yaparken, Alanyaspor'un son golünü Duarte kaydetti.

Corendon Alanyaspor, milli takım arasında Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'e verilen milli takım maçları arasında çalışmalarını sürdüren Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti. Oba Stadı'nda oynanan mücadelede Alanyaspor etkili bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Corendon Alanyaspor, 6. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Kaya, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. İlk yarı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren turuncu-yeşilli ekip, 71. dakikada İbrahim Kaya'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı. Bu golle hat-trick yapan İbrahim Kaya, karşılaşmanın yıldızı oldu. Alanyaspor'un maçtaki son golünü ise 73. dakikada Duarte kaydetti. Alanyaspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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