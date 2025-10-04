Corendon Alanyaspor: 2 -2

STAT: Eryaman Stadyumu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Pedro Pereira, Zan Zuzek(Dk. 88 Samed Onur), Dimitrios Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun(Dk. 61 Hanousek), Göktan Gürpüz(Dk. 82 Kevin Csoboth), Oğulcan Ülgün, Tom Dele-Bashiru(Dk. 82 Sinan Osmanoğlu), Henry Onyekuru (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu) M'baye Niang

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Ruan Duarte(Dk. 77 Enes Keskin), Gaius Makouta (Dk. 82 Nicolas Janvier), Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya(Dk 82 Güven Yalçın), Ianis Hagi( Dk.77 Meschack), Steve Mounie(Dk.66 Hwang Ui-Jo)

GOLLER: Dk. 66 Zan Zuzek, Dk 76 M'baye Niang ( Gençlerbirliği ) – Dk. 14 Ianis Hagi, Dk. 69 Hwang Ui-Jo (Corendon Alanyaspor),

SARI KARTLAR: Ümit Akdağ, Lima,Hagi (Alanyaspor)- Niang, Thalisson ( Gençlerbirliği )

Süper Lig'in 8'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı - Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nde golleri 66'ncı dakikada Zan Zuzek ve 76'ncı dakikada M'baye Niang'dan gelirken Alanyaspor'un gollerini 14'üncü dakikada Hagi ve 69'uncu dakikada Hwang Ui-Jo kaydetti.

7'nci dakikada Gençlerbirliği kontratağında Pereira'nın savunma arkasına attığı topa Dele-Bashiru hareketlenmek istedi ancak Alanyaspor'da kaleci Ertuğrul topun sahibi oldu.

12'nci dakikada Gençlerbirliği atağında Oğulcan'ın ceza sahasına gönderdiği yüksek topa Göktan dokunamadı ve top oyun alanını terk etti.

13'üncü dakikada, Alanyaspor'da İbrahim, ceza sahası yayının gerisinde Zuzek'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan faul düdüğünü çaldı. 14'üncü dakikada, Alanyaspor öne geçti. Alanyaspor'da kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hagi, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluşturdu: 0-1.

16'ncı dakikada Alanyaspor'da Ümit, ceza sahası yan çizgisi üzerinde Göktan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

18'inci dakikada, Gençlerbirliği kullanılan serbest vuruşta Onyekuru'nun ortasında Maestro'nun ceza sahası içinde topa yaptığı müdahalenin ardından penaltı bekledi. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

20'nci dakikada Gençlerbirliği'nde sağ kanattan Göktan'ın kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

21'inci dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında İbrahim ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Ancak hiçbir takım arkadaşı topa dokunamadı ve top doğrudan dışarı çıktı.

22'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Niang, hava topu mücadelesinde Aliti'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

24'üncü dakikada Gençlerbirliği'nde Niang, rakip yarı alanın ortalarında Ümit'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı.

25'inci dakikada Gençlerbirliği'nde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Pereira'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul kapattığı köşede topu yumruklarıyla uzaklaştırmayı başardı.

27'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Thalisson, Makouta'nın formasını çektiği pozisyonun ardından sarı kart gördü.

34'üncü dakikada Gençlerbirliği atağında Onyekuru'nun savunma arkasına atılan topu kontrol edip kale sahası önünde vuruşunu yaptı. Savunmadan dönen topu kontrol eden Niang ceza sahasına girip sağ çaprazdan şutunu çekti ve top ağlara gitti ancak pozisyon VAR incelemesine alındı.

37'nci dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın golü, Onyekuru'nun ofsaytta olması sebebiyle iptal edildi.

45'inci dakikada skor değişmedi ve Alanyaspor ilk devreyi 1-0 önde kapattı.

50'nci dakikada: Alanyaspor 2'nci gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mounie ceza sahasına girmeden, yerden ortasını yaptı. Gençlerbirliği savunmasının hatası sonrası kale sahası önünde topla buluşan Hagi'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

52'nci dakikada, Alanyaspor atağında İbrahim'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Erhan topu kornere çeldi.

56'ncı dakikada, Gençlerbirliği'nde sağ kanattan gelişen atakta Pereira son çizgiye inip ortasını yaptı. Metehan'ın yükseldiği topu Alanyaspor savunmasında Aliti kafa vuruşuyla uzaklaştırdı.

60'ıncı dakikada Alanyaspor'da Hagi, rakip yarı alanın ortalarında Göktan'ın bileğine bastığı pozisyondan sonra sarı kart gördü.

63'üncü dakikada Alanyaspor'da Ruan, Metehan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sakatlık geçirdi.

66'ncı dakikada Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Sol kanattan Metehan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Niang, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Arka direkte topla buluşan Zuzek, çizgi üzerindeki dokunuşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

69'uncu dakikada Alanyaspor yeniden öne geçti. Hagi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Hwang, kaleci Erhan'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

73'üncü dakikada, Gençlerbirliği penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen atakta Metehan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Hagi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

76'ncı dakikada, Gençlerbirliği bir kez daha beraberliği sağladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Niang, yaptığı vuruşta topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-2.

84'üncü dakikada Alanyaspor atağında Ui-Jo Hwang, ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan sert bir şut çekti, top az farkla dışarı gitti.

86'ncı dakikada, Alanyaspor'da sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Yusuf attığı pasla takım arkadaşlarını hareketlendirmek istedi, ancak top doğrudan oyun alanını terk etti.

90'ıncı dakika, oyunun geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.