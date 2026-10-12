Corendon Alanyaspor, 17 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanı için hazırlıklara başladı

Corendon Alanyaspor, 17 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanı için hazırlıklara başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda Arda Usluoğlu'nun doğum günü kutlandı. İdman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tamamlandı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolcu Arda Usluoğlu'nun doğum günü kutlandı.
Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda gerçekleştirilen oyunla tamamlandı.
Kaynak: AA