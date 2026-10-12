Haberler

Corendon Alanyaspor, 17 Ekim'deki Fenerbahçe deplasmanı için hazırlıklara başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanda Arda Usluoğlu'nun doğum günü kutlandı. İdman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde tamamlandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmandan önce futbolcu Arda Usluoğlu'nun doğum günü kutlandı.

Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda gerçekleştirilen oyunla tamamlandı.

Kaynak: AA
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı

Vatandaşın cebine göz diken 9 kişiyi evlerinden böyle aldılar!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri

Terör sorunu tarih oluyor! PKK'nın kritik kampından özel görüntüler
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu

Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi

Bu görüntüler 2. Lig'den! İzleyenlerden aynı yorum geldi
Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine baskın! Göçmenlik belgeleri mercek altında

Trump'la kanlı bıçaklı olan Demokrat vekilin evine şafak operasyonu
Rusya'da İsrail'den gelen pakette doğal radyasyonun 20 katı yayan uçak saati bulundu

İsrail'den gelen pakette bulundu! Normalin tam 20 katı