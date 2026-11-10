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Corendon Alanyaspor, 12 puanla 13. sıradayken Pereira ile yollarını ayırdı

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Corendon Alanyaspor, 12 puanla 13. sıradayken Pereira ile yollarını ayırdı
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Corendon Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, 11. hafta sonunda 12 puanla 13. sırada yer alırken adaylar arasında Uğur Uçar'ın adı öne çıkıyor.

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Joao Pereira ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, kulübümüze verdiği hizmet ve katkılardan dolayı Joao Pereira'ya teşekkür ederek kendisine plaket takdim etti. Joao Pereira ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Alanyaspor sahadan 2-0 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Süper Lig'de 11'inci haftanın sonunda 12 puan ile 13'üncü sırada yer alan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör adayları arasında Uğur Uçar'ın ismi ise öne çıkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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