Como, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Lens'i 9-1 yenerek tarihi bir skora imza attı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlanırken, İtalyan ekibi Como, deplasmanda Lens'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir skora imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta heyecanı bu akşam oynanan 9 maçla tamamlandı. Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek ilk galibiyetini alırken, gecenin en farklı skorunu İtalyan ekibi Como elde etti. Como, Fransa deplasmanında Lens'e gol yağdırırken, sahadan 9-1 galip ayrıldı.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

AEK Atina: 2 - Real Madrid: 3

Fenerbahçe: 3 - Liverpool: 2

Lens: 1 - Como: 9

RB Leipzig: 2 - Manchester City: 3

Slavia Prag: 1 - Arsenal: 2

Porto: 4 - Napoli: 1

Viking: 4 - Sabah: 1

Borussia Dortmund: 2 - Real Betis: 1

PSV Eindhoven: 1 - Club Brugge: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı