Çökelez'in Sultanları ilk dostluk maçını kazandı

Denizli'de tarlada çalışan ve çobanlık yapan kadınların köy meydanına vakit geçirmek amacıyla voleybol maçı yaparken kurduğu takım, karşılaşma yapacak rakip buldu. Çökelez'in Sultanları ilk dostluk maçını 3-1 kazandı.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan ve tarlada çalışarak, çobanlık yaparak ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, köy meydanında ara ara voleybol maçları yapmaya başladı. 23 yaşındaki Müesser Lahnacı'nın girişimleri ve gayretleriyle bir araya gelen 15 kadından kurulan takımın sosyal medyada paylaşılan videoları büyük beğeni topladı. Kısa sürede ismini duyuran Çökelez'in Sultanları ismi verilen kadın voleybol takımı, maç teklifleri ve oynayacak rakip aramaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Evinin Sultanları' projesi çerçevesinde kentte kurulan bir diğer kadın voleybol takımı olan Serinhisar'ın Sultanları, Çökelez'in Sultanları ile Çal Spor Salonu'nda dostluk maçı yaptı. Karşılaşmayı Çökelez'in Sultanları 3-1 kazandı.

Çobanlık yaparak, tarlada çalışarak aile ekonomisine katkı da bulunan Kaptan Müesser Lahnacı, "Ülkemizde büyük yıkıma neden olan büyük depremin ardından mahallelilerin yardım için kurduğu bir grubuna üye oldum. 4 ay önce gruptan voleybol takımı kuralım diye çağrıda bulundum ve ilgi gördü. Bu yolculuk böyle başladı. Köy meydanında her gün voleybol oynamaya başladık. İsmimiz medya yoluyla kısa sürede duyuldu ve dostluk maçları yapmaya başladık" diye konuştu.

Dostluk maçını izleyen Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise, "Çökelez'in Sultanları ilçemizin gururu oldu" yorumunda bulundu. Çökelez'in Sultanları'na belediye olarak destek vereceklerini ifade eden Başkan Akcan, "Tarlada, bağda, bahçede çalışan kadınlarımızın çok önemli bir etkinliğin içinde yer alması, spor yapmaları bizlere gurur veriyor. Bu takım için hep destek tam destekte bulunacağız. Kadınlarımızı ve onları destekleyen ailelerini yürekten kutluyorum" dedi. - DENİZLİ