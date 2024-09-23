Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız forvet Victor Osimhen, sezon sonunda İtalyan ekibinden kesin olarak ayrılacak. Napoli'nin de devam etmek istemediği Nijeryalı golcü için İtalyan basının sürpriz bir iddia geldi.

JUVENTUS DEVREDE

Başka bir Serie A takımı olan Juventus'un Osimhen için pusuda beklediği yazıldı. Sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilen İtalyan devinin, 25 yaşındaki yıldızı takip ettiği ve Galatasaray'daki performansına göre resmi adımları atacağı ifade edildi. Juventus, daha önce de Napoli'nin Arjantinli forbeti Gonzalo Higuain'i 94 milyon euroluk serbest kalma ücretini ödeyip transfer etmişti.

ARSENAL'İN DE LİSTESİNDE

Birçok Avrupa devinin radarında olan Victor Osimhen'in tek talibi Juventus değil. Osimhen, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın da transfer listesinin başında yer alıyor. 25 yaşındaki forvetin 75 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedelini ödemeye hazır birçok kulübün olduğu öğrenilirken, Osimhen'in kalbinde yatan takımın Juventus olduğu iddia ediliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 2 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.