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Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi

Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Osimhen'in yeni takımının başka bir Serie A takımı Juventus olacağı iddia edildi. İtalyan devi, Nijeryalı golcünün 75 milyon euroluk bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ve sarı-kırmızılı takımdaki performansına göre resmi adım atacağı belirtildi. Juventus'a gitmeye sıcak bakan 25 yaşındaki forvetin bir diğer talibi ise İngiliz ekibi Arsenal.

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekibi Napoli'den sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız forvet Victor Osimhen, sezon sonunda İtalyan ekibinden kesin olarak ayrılacak. Napoli'nin de devam etmek istemediği Nijeryalı golcü için İtalyan basının sürpriz bir iddia geldi.

JUVENTUS DEVREDE

Başka bir Serie A takımı olan Juventus'un Osimhen için pusuda beklediği yazıldı. Sezon sonunda Napoli'ye 75 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilen İtalyan devinin, 25 yaşındaki yıldızı takip ettiği ve Galatasaray'daki performansına göre resmi adımları atacağı ifade edildi. Juventus, daha önce de Napoli'nin Arjantinli forbeti Gonzalo Higuain'i 94 milyon euroluk serbest kalma ücretini ödeyip transfer etmişti.

ARSENAL'İN DE LİSTESİNDE

Birçok Avrupa devinin radarında olan Victor Osimhen'in tek talibi Juventus değil. Osimhen, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'ın da transfer listesinin başında yer alıyor. 25 yaşındaki forvetin 75 milyon euro olarak belirlenen bonservis bedelini ödemeye hazır birçok kulübün olduğu öğrenilirken, Osimhen'in kalbinde yatan takımın Juventus olduğu iddia ediliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 2 maça çıktı. Nijeryalı golcü, bu karşılaşmalarda 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Delil Deniz:

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