Çok büyük sürprizler var! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri - Haberler

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Çok büyük sürprizler var! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Haberler.com - Spor
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UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan çeyrek final maçları sonrası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kupa 2'de Eintracht Frankfurt büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda Barcelona'yı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Öte yandan West Ham, Lyon karşısında deplasmanda 10 dakikada 3 gol buldu ve yarı finalde Frankfurt'un rakibi oldu.

Son 16 turunda Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde veda etti. Fenerbahçe'yle birlikte yer aldığı gruptan lider yükselen Eintracht Frankfurt, deplasmanda Katalan devini 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Çok büyük sürprizler var! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

WEST HAM'DAN 10 DAKİKADA 3 GOL

Avrupa Ligi çeyrek final turunda Barcelona-Eintracht Frankfurt kadar ilgili çekici bir diğer maç ise Lyon-West Ham mücadelesiydi. İngiliz ekibi 38. dakikada Dawson, 44. dakikada Rice ve 48. dakikada Bowen ile 10 dakika içinde 3 gol bulup yarı finale yükselen taraf oldu. Öte yandan Atalanta'yı deviren Leipzig adını yarı finale yazdıran bir başka takım.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çok büyük sürprizler var! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri

Haberler.com - Spor

Eintracht Frankfurt, Uefa Avrupa Ligi, West Ham United, RB Leipzig, Barcelona, Spor, Haberler

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